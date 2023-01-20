Рогов о ситуации в Запорожье: Фронт сейчас находится на грани обвала

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в беседе с Pravda.ru рассказал об ожесточённых боях в регионе.

Председатель движения "Мы вместе с Россией" рассказал, что в Запорожье идут активные обстрелы позиций противника.

"Со стороны режима Зеленского гауляйтер в Запорожской области насчитал уже 224 обстрела. Это рекорд на нашей линии боевого соприкосновения. Наиболее активные действия идут в районе города Орехово и между Ореховом и Каменским сейчас освобождено село Лобковое", — отметил Рогов.

Представитель ВГА объяснил, что село Лобковое является стратегической высотой, контроль над которой позволяет препятствовать силам Владимира Зеленского быстро перебрасывать живую силу и боеприпасы с военной техникой.

"Плюс ещё из четыре населенных пунктов в ближайших городах Орехово выбиты непосредственно боевики ВСУ. Они оставили свои опорные пункты и переместились на вторую-третью линию обороны", — сказал Рогов.

Он подчеркнул, что четыре населённых пункта находятся под чётким огневым контролем ВС РФ.

"Запорожский фронт сейчас находится на грани обвала. То есть режим Зеленского это чувствует, поэтому в срочном порядке дана команда перебрасывать новые подразделения для того, чтобы удержать фронт от осыпания", — объяснил член совета ВГА региона.