Пушилин проинформировал о переброске к Марьинке резервов ВСУ

По информации врио главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ по-прежнему ведут переброску своих резервов к Марьинке, пытаясь противостоять наступлению российских войск.

Врио главы ДНР отметил, что на этом участке продолжаются бои, противник пытается цепляться за частный сектор и различные промышленные объекты, стараясь таким образом помешать освобождению этой территории российскими военными.

"Противник продолжает перебрасывать резервы, пытается перебрасывать и технику, чтобы как можно дольше задержать наших ребят в плане освобождения данных населенных пунктов", — добавил Пушилин журналистам.