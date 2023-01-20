Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне СВО на Украине. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об очередном успехе российских бойцов.
Разведчики 3-го гвардейского отдельного батальона специального назначения уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ. По противнику был нанесён высокоточный удар с помощью ПТУР. Опубликовано видео, демонстрирующее работу российского спецназа.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы РФ применяют контрбатарейные радиолокационные станции (РЛС) для определения и уничтожения артиллерии противника.
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В Кремле ответили на слухи о возобновлении частичной мобилизации.