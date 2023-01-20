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Силовые структуры

Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне СВО на Украине. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об очередном успехе российских бойцов.

Разведчики 3-го гвардейского отдельного батальона специального назначения уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ. По противнику был нанесён высокоточный удар с помощью ПТУР. Опубликовано видео, демонстрирующее работу российского спецназа.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы РФ применяют контрбатарейные радиолокационные станции (РЛС) для определения и уничтожения артиллерии противника.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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