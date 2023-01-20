МК: полковник Клупов призвал ВС РФ готовиться к наступлению ВСУ на Крым

США используют угрозу нападения на Крым для давления на Россию. О том, может ли полуостров стать территорией боевых действий, рассказал "МК" ветеран военной разведки, Герой России полковник в запасе Рустем Клупов.

Он считает, что РФ стоит готовиться к отражению атак, так как планы Америки очень серьёзные. Важно перехватывать инициативу, а не только обороняться, создавая проблемы на других участках фронта. Это нужно для отвлечения внимания противника от Крыма.

Клупов подчеркнул необходимость построения обороны непосредственно полуострова с учётом действий флота и взаимодействия с сухопутными частями и ВВС.

К атакам на Крым ВСУ могут подключить самолёты, бомбы GLSDB, реактивные системы HIMARS, беспилотники, морские дроны. Зная это, ВС РФ нужно подготовиться к ответным действиям.