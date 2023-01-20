Прибрежная территория Одесской и Николаевской областей максимально усилена украинскими подразделениями. Российским военным тут "ничего не светит". Об этом сообщил глава оперативного командования "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук, пишет EADaily.
Генерал-майор подчеркнул, что охраняющие побережья ВСУ настолько мощные, что Россия якобы при всём желании не сможет высадить тут свой десант.
Украинский военный утверждает, что ситуация была таковой и в начале спецоперации.
"Русские не смогли реализовать свой план по высадке десанта 24 февраля 2022 года. Для них это было бы самоубийством. ВСУ держат средства противодействия в боевой готовности, из-за чего корабли противника вынуждены находиться на расстоянии, вне зоны поражения", — сказал Ковальчук.
Военный добавил, что, помимо ВСУшников, в Чёрном море достаточно минных заграждений, поставленных Украиной.
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