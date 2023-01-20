Украинский генерал-майор рассказал о "мощной" охране побережья Николаевской и Одесской областей силами ВСУ

Прибрежная территория Одесской и Николаевской областей максимально усилена украинскими подразделениями. Российским военным тут "ничего не светит". Об этом сообщил глава оперативного командования "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук, пишет EADaily.

Генерал-майор подчеркнул, что охраняющие побережья ВСУ настолько мощные, что Россия якобы при всём желании не сможет высадить тут свой десант.

Украинский военный утверждает, что ситуация была таковой и в начале спецоперации.

"Русские не смогли реализовать свой план по высадке десанта 24 февраля 2022 года. Для них это было бы самоубийством. ВСУ держат средства противодействия в боевой готовности, из-за чего корабли противника вынуждены находиться на расстоянии, вне зоны поражения", — сказал Ковальчук.

Военный добавил, что, помимо ВСУшников, в Чёрном море достаточно минных заграждений, поставленных Украиной.