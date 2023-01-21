NYT: Украину ждёт провал в наступлении из-за Шольца

На планах весеннего наступления вооружённых сил Украины (ВСУ) существенно сказывается отказ канцлера Германии Олафа Шольца поставить танки Leopard 2. Об этом пишут журналисты Дэвид Сэнгер и Эрик Шмитт в статье для издания The New York Times.

Они отмечают, что в Киеве отреагировали "немедленным взрывом" после отказа Шольца отправить танки, которые могут быть решающим оружием в украинских руках, как считают многие военные эксперты.

Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил после встречи на базе в "Рамштайне", что военные действия на Украине, скорее всего, закончатся переговорами, а не на поле боя.