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NYT: Украину ждёт провал в наступлении из-за Шольца

Силовые структуры

На планах весеннего наступления вооружённых сил Украины (ВСУ) существенно сказывается отказ канцлера Германии Олафа Шольца поставить танки Leopard 2. Об этом пишут журналисты Дэвид Сэнгер и Эрик Шмитт в статье для издания The New York Times.

Они отмечают, что в Киеве отреагировали "немедленным взрывом" после отказа Шольца отправить танки, которые могут быть решающим оружием в украинских руках, как считают многие военные эксперты.

Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил после встречи на базе в "Рамштайне", что военные действия на Украине, скорее всего, закончатся переговорами, а не на поле боя.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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