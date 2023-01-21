Руководитель Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские боевики скинули на регион две гранаты.
По словам губернатора, боеприпасы упали на территорию комбината по переработке зерна и изготовлению муки в посёлке Тёткино.
"Сегодня утром в Тёткино ВСУ сбросили две гранаты на территорию мелькомбината", — написал он в своём Telegram-канале.
Старовойт отметил, что пострадавших и повреждений после атаки украинских националистов.
Ранее губернатор региона сообщил, что ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района.
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