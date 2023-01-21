Старовойт: украинские войска сбросили две гранаты в Курской области

Руководитель Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские боевики скинули на регион две гранаты.

По словам губернатора, боеприпасы упали на территорию комбината по переработке зерна и изготовлению муки в посёлке Тёткино.

"Сегодня утром в Тёткино ВСУ сбросили две гранаты на территорию мелькомбината", — написал он в своём Telegram-канале.

Старовойт отметил, что пострадавших и повреждений после атаки украинских националистов.

Ранее губернатор региона сообщил, что ВСУ обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района.