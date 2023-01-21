Боевики вооружённых сил Украины будут в Польше учиться обращению с танками Leopard 2.
Об этом сообщил глава украинского министерства обороны Алексей Резников.
Он радостно назвал решение Варшавы об организации такого обучения националистов не иначе, как "прорывом", комментирует в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Ранее сообщалось, что Пентагон заявлял, что в США пока не видят смысла предоставлять Киеву танки Abrams из-за сложностей с их обслуживанием.
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