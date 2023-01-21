Украинских военных будут учить обращению с танками Leopard 2 в Польше

Боевики вооружённых сил Украины будут в Польше учиться обращению с танками Leopard 2.

Об этом сообщил глава украинского министерства обороны Алексей Резников.

Он радостно назвал решение Варшавы об организации такого обучения националистов не иначе, как "прорывом", комментирует в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Ранее сообщалось, что Пентагон заявлял, что в США пока не видят смысла предоставлять Киеву танки Abrams из-за сложностей с их обслуживанием.