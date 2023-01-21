Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне специальной военной операции на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Накануне стало известно, что ВС РФ продавили линию обороны в Запорожской области на четыре километра. У Орехова русские подразделения перешли на первую линию обороны ВСУ.
Как сообщает Telegram-канал FREEДОМ, российские войска активизировали использование разведывательных дронов. Глава Объединённого координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк считает, что это говорит о подготовке Вооружённых сил РФ к новым ракетным ударам.
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В Кремле ответили на слухи о возобновлении частичной мобилизации.