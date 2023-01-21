Рогов заявил, что ВСУ в срочном порядке перебрасывают резервы в Запорожскую область

Союзные войска ведут активные боевые действия в Запорожской области. Накануне стало известно, что армия России продавила фронт на данном направлении на четыре километра. ВСУ срочно перебрасывают резервы к Запорожскому участку фронта. Об этом проинформировал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сейчас в срочном порядке идёт переброска резервов с Запорожско-криворожского направления, имеется ввиду с Днепропетровской области, из-под Кривого Рога и так далее, именно в Запорожскую область поближе к линии боевого соприкосновения, чтобы отрабатывать тяжёлой артиллерией и РСЗО", — сообщил эксперт в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Он подчеркнул, что военные ВСУ испытывают дефицит снарядов из-за нарушения логистики.