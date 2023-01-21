РВ: на Украине вручили повестку мужчине без рук

На Украине львовский военкомат вручил повестку мужчине без кистей рук. Об этом сообщают в своём Telegram-канале военные корреспонденты "Русской Весны".

Житель Львовской области инвалид детства, у него нет кистей рук. Но несмотря на это, военкомат попытался мобилизовать его в армию и прислал повестку.

Инвалиду пришлось пройти полный медосмотр повторно.

"Так как у нас большинство медработников устроились за сало и пол свиньи, меня снова заставили пройти полный медосмотр, потому что все слепые и некомпетентные", — прокомментировал он ситуацию.