Военком Ростовской области: ни полной, ни частичной мобилизации не планируется

В Ростовской области не собираются проводить мобилизацию ни в каком виде — ни полную, ни частичную. Военкоматы региона работают исключительно с добровольцами. Такой информацией поделился военком Ростовской области Игорь Егоров.

Таким образом Егоров отреагировал на обнародованные ранее слова военкома Азовского района Ростовской области Александра Жукова, который допустил возможность второй волны частичной мобилизации.

"Военный комиссар Азова и Азовского района имел в виду, что мы должны быть всегда готовы, но ни о какой мобилизации речи быть не может. У нас на данный момент только на добровольной основе все сейчас. Люди приходят в военкомат, заключают контракт", — сказал Егоров, которого цитирует ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обратился ко всем с просьбой не доверять слухам о новых волнах частичной мобилизации, появляющихся в Telegram-каналах и западной прессе, и следить за сообщениями официальных властей.