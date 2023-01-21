Российская артиллерия ликвидировала наблюдательный пост ВСУ в Херсонской области

ВС РФ артиллерийским огнём произвели ликвидацию украинского наблюдательного поста, расположенного на правобережной части Днепра в Херсонской области, в селе Львово.

Наблюдательный пункт был уничтожен вместе с 8 находившимися внутри ВСУшниками. Об этом доложил представитель экстренных служб Херсонской области.

"По данным источника в ВСУ, вчера днем в районе населенного пункта Львово уничтожен наблюдательный пост противника, 8 человек уничтожены", — сказал силовик журналистам.