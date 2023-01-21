ВС РФ артиллерийским огнём произвели ликвидацию украинского наблюдательного поста, расположенного на правобережной части Днепра в Херсонской области, в селе Львово.
Наблюдательный пункт был уничтожен вместе с 8 находившимися внутри ВСУшниками. Об этом доложил представитель экстренных служб Херсонской области.
"По данным источника в ВСУ, вчера днем в районе населенного пункта Львово уничтожен наблюдательный пост противника, 8 человек уничтожены", — сказал силовик журналистам.
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