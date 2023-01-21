FDD: восполнение переданного Украине оружия НАТО может принести США $21,7 млрд

Запад не перестаёт накачивать Украину оружием, с помощью которого ВСУ могут продолжать бить по российским территориям. Соединённые Штаты Америки с начала спецоперации выделили Киеву 26,7 миллиардов долларов на обеспечение безопасности.

Сумму в 21,7 миллиардов долларов США могут вернуть с помощью продаж военной техники зарубежным странам или прямых продаж со стороны промышленности Штатов. Об этом сообщает организация Foundation for Defense of Democracies (FDD).

Точный этот анализ или нет — неизвестно, так как некоторые союзные государства высказывают неопределённость в прогнозировании принятия решений.