Запад не перестаёт накачивать Украину оружием, с помощью которого ВСУ могут продолжать бить по российским территориям. Соединённые Штаты Америки с начала спецоперации выделили Киеву 26,7 миллиардов долларов на обеспечение безопасности.
Сумму в 21,7 миллиардов долларов США могут вернуть с помощью продаж военной техники зарубежным странам или прямых продаж со стороны промышленности Штатов. Об этом сообщает организация Foundation for Defense of Democracies (FDD).
Точный этот анализ или нет — неизвестно, так как некоторые союзные государства высказывают неопределённость в прогнозировании принятия решений.
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