Марков объяснил, почему США советуют ВСУ покинуть Бахмут: подготовка к большому наступлению

Политолог Сергей Марков считает, что США готовит общественное мнение к тому, что ВСУ покинут Бахмут.

Марков обратил внимание на информацию западных СМИ, где украинской армии рекомендуют прекратить оборону Бахмута.

Он предположил, что таким образом создаётся почва для того, чтобы украинское общество безболезненно восприняло данное решение.

"Причина ухода ВСУ из Бахмута это слишком большие потери ВСУ там. И это подготовка к большому наступлению армии России. ВСУ нужны резервы для ликвидации прорывов, которые ожидаются", — выразил политолог своё мнение в личном микроблоге.

Ранее Сергей Марков заявил, что готовится большое наступление ВСУ с переносом конфликта внутрь России.