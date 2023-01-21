В пятницу на территорию Сумской области Украины попыталась проникнуть группа российских диверсантов. Об этом заявил глава региона Дмитрий Живицкий в своих соцсетях.
По его словам, диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) состояла из шести человек и предприняла попытку перейти границу около пяти часов утра.
Живицкий добавил, что ДРГ была обнаружена украинскими военными, которые открыли огонь. После этого диверсанты ушли обратно в Россию, рассказал чиновник.
Сегодня Минобороны РФ сообщило о том, что российские военные заняли более выгодные позиции на Запорожском направлении.
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