На Украине заявили о попытке проникновения российских диверсантов

В пятницу на территорию Сумской области Украины попыталась проникнуть группа российских диверсантов. Об этом заявил глава региона Дмитрий Живицкий в своих соцсетях.

По его словам, диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) состояла из шести человек и предприняла попытку перейти границу около пяти часов утра.

Живицкий добавил, что ДРГ была обнаружена украинскими военными, которые открыли огонь. После этого диверсанты ушли обратно в Россию, рассказал чиновник.

Сегодня Минобороны РФ сообщило о том, что российские военные заняли более выгодные позиции на Запорожском направлении.