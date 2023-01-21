Economist: жители Купянска отказываются помогать ВСУ и скучают по России

Боевики украинской армии столкнулись с сопротивлением со стороны жителей Купянска. Исполняющий обязанности мэра города Андрей Беседин сообщил, что пророссийские настроения в населённом пункте высокие.

Корреспонденты Economist побеседовали с украинскими военными, которые рассказали, что жители Купянска отказываются помогать ВСУ. Вместо этого они отправляют в соцсети фотографии военной техники. Еду от граждан принимать солдатам запретили, так как командование опасается отравления.

Как сообщает украинский волонтёр, жители города скучают по россиянам.