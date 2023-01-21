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Подоляк упрекнул Запад в нерешительности: "Каждый день промедления — это смерть украинцев"

Силовые структуры

Помощник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал западных партнёров "думать побыстрее".

Подоляк упрекнул Запад в нерешительности: "Каждый день промедления — это смерть украинцев"

Представители США и Европы на встрече в рамках "Рамштайна" не сумели принять решение о поставках ВСУ немецких танков Leopard 2.

Советник главы Офиса президента Украины укорил союзников за промедление. Свой пост он озаглавил словами: "Послесловие к глобальной нерешительности".

"Вы всё равно поможете Украине нужным оружием и осознаете: нет никакого варианта окончить в…*, кроме поражения России. Но сегодняшняя нерешительность убивает ещё большее количество наших людей. Каждый день промедления — это смерть украинцев", — написал представитель Украины в своём микроблоге.

Ранее комбат "Востока" Александр Ходаковский объяснил, опасна ли усиленная западным вооружением украинская армия для ВС РФ.

*по требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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