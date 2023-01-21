Ерин заявил, что войска ВС РФ активизировалась под Запорожьем

Союзные войска продолжают боевые действия в зоне СВО на Украине. В ВСУ сообщили об активизации российской армии под Запорожьем. Об этом заявил руководитель пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин.

Он отметил, что русские войска ведут разведку боем в Запорожской области и перебрасывают оружие из Крыма. Идёт наступление ВС РФ небольшими группами по десять человек.

"Однако сказать, что это какое-то значительное наступление, нельзя. Это маленькие группы, стремящиеся, преимущественно на местах, проверить нашу линию обороны. И, если это удаётся, то в случае возможности враг на отдельных участках пытается улучшить своё тактическое положение и занять более выгодные позиции для обороны", — сказал Ерин в эфире телемарафона.