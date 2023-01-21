Арестович объяснил свои слова про проигрыш Украины: Выиграть стало труднее

Алексей Арестович дополнил своё заявление о том, что Украина рискует проиграть в противостоянии с Россией.

Украинский военный аналитик ранее сказал, что выигрыш Украины ему представляется маловероятным, однако затем обнадёжил украинцев более оптимистичным прогнозом.

"Мы в….* не проиграем. Но выиграть её стало труднее, потому, что РФ предпринимает отчаянные усилия, чтобы не проиграть. Два месяца назад их было 210 тысяч на нашей территории, а сегодня — свыше 300 тысяч. И планируют ещё", — написал Арестович в своём микроблоге.

Он отметил, что победа ВСУ зависит от достаточности и своевременности западной военной помощи и способности жителей Украины к организационным усилиям.

Он укорил сограждан за взаимные споры, отметив, что в.... любит, когда ей уделяют всё внимание.

Арестович поблагодарил резидента Польши Анджея Дуду, генерала Марка Милли, генсека НАТО Йенса Столтенберга за то, что "публично заостряют эту тему", пытаясь ускорить западные поставки вооружения.

* по требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.