Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Глава МО Украины Резников: британский вертолёт Sea King прибыл на Украину в качестве военной помощи
Украинской участнице "Мисс Вселенная" Апанасенко не разрешили высказаться против РФ
Дандыкин заявил, что США уготовили Украине судьбу Афганистана
Ходаковский о двух сценариях СВО: либо остановиться и дальше не воевать, либо пытаться брать города
Рогов заявил, что ВС РФ уничтожили группу диверсантов ВСУ в районе Орехова под Запорожьем
На Украине задержан замминистра, разворовывавший деньги на восстановление регионов страны
Актёр Павел Сердюк заявил о психологическом насилии во время съёмок "Моей прекрасной няни"
Арестович объяснил свои слова про проигрыш Украины: Выиграть стало труднее
Шоумен Гарик Мартиросян приехал из Армении ради съёмок в шоу с Мариной Кравец

В Киеве заявили о скорых поставках военной авиации Украине

Силовые структуры

В Офисе президента Украины заявили о скорых поставках киевскому режиму военной авиации.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"Следующий "Рамштайн" будет авиационным и состоится в середине февраля", — рассказал заместитель главы ОПУ.

В офисе Владимира Зеленского полагают, что в ближайшее время киевская власть получит от западных стран необходимое вооружение в сфере ВВС, комментирует ведущий Первого канала.

Ранее сообщалось, что США пока не видят смысла предоставлять Киеву танки Abrams из-за сложностей с обслуживанием.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
WSWS: США готовятся к вводу войск НАТО на Украину из-за растущих потерь ВСУ

США и Россия станут первыми в истории ядерными державами, которые перешли в прямое столкновение, заявил эксперт.

WSWS: США готовятся к вводу войск НАТО на Украину из-за растущих потерь ВСУ
Die Tageszeitung: немецкая полиция выгнала трёх украинок из приюта в Гамбурге среди ночи
Die Tageszeitung: немецкая полиция выгнала трёх украинок из приюта в Гамбурге среди ночи
Коллективный Запад заявил о пересмотре потолка цен на российскую нефть
Глава Tesla Илон Маск назвал безжалостной эскалацией намерение США помочь Киеву в захвате Крыма
Знак зодиака 22 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Нужно "подсластить" горький урок постсоветской истории Сергей Лебедев Российский ВПК работал на кого угодно, но только не на Россию Андрей Николаев
Экс-советник главы ОП Зеленского Арестович впервые заявил о высоком риске поражения ВСУ в ходе СВО
Полковник Макгрегор заявил, что США пытались обмануть Путина за счёт Украины
Арестович объяснил свои слова про проигрыш Украины: Выиграть стало труднее
Арестович объяснил свои слова про проигрыш Украины: Выиграть стало труднее
Последние материалы
Глава МО Украины Резников: британский вертолёт Sea King прибыл на Украину в качестве военной помощи
Украинской участнице "Мисс Вселенная" Апанасенко не разрешили высказаться против РФ
Знак зодиака 22 января: знаменитые Водолеи
В Киеве заявили о скорых поставках военной авиации Украине
Дандыкин заявил, что США уготовили Украине судьбу Афганистана
Ходаковский о двух сценариях СВО: либо остановиться и дальше не воевать, либо пытаться брать города
Рогов заявил, что ВС РФ уничтожили группу диверсантов ВСУ в районе Орехова под Запорожьем
На Украине задержан замминистра, разворовывавший деньги на восстановление регионов страны
Актёр Павел Сердюк заявил о психологическом насилии во время съёмок "Моей прекрасной няни"
Арестович объяснил свои слова про проигрыш Украины: Выиграть стало труднее
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников