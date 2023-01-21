В Офисе президента Украины заявили о скорых поставках киевскому режиму военной авиации.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
"Следующий "Рамштайн" будет авиационным и состоится в середине февраля", — рассказал заместитель главы ОПУ.
В офисе Владимира Зеленского полагают, что в ближайшее время киевская власть получит от западных стран необходимое вооружение в сфере ВВС, комментирует ведущий Первого канала.
Ранее сообщалось, что США пока не видят смысла предоставлять Киеву танки Abrams из-за сложностей с обслуживанием.
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США и Россия станут первыми в истории ядерными державами, которые перешли в прямое столкновение, заявил эксперт.