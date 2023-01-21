В Киеве заявили о скорых поставках военной авиации Украине

В Офисе президента Украины заявили о скорых поставках киевскому режиму военной авиации.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"Следующий "Рамштайн" будет авиационным и состоится в середине февраля", — рассказал заместитель главы ОПУ.

В офисе Владимира Зеленского полагают, что в ближайшее время киевская власть получит от западных стран необходимое вооружение в сфере ВВС, комментирует ведущий Первого канала.

Ранее сообщалось, что США пока не видят смысла предоставлять Киеву танки Abrams из-за сложностей с обслуживанием.