WP назвала трещиной в единстве НАТО нерешительность ФРГ с отправкой танков Leopard Украине

Единство Запада под угрозой из-за нерешительности ФРГ с поставками танков Leopard для нужд ВС Украины. Такого мнения придерживаются обозреватели The Washington Post (WP).

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден должен будет отреагировать на такую угрозу, пишет источник. Владимир Путин же может использовать отказ Германии и в ходе спецоперации, и в политике, считают авторы материала.

«Отказ Германии одобрить передачу Украине несколько десятков тяжёлых боевых танков показал первую серьёзную трещину в когда-то сплошном фронте НАТО», — сообщает WP.