Единство Запада под угрозой из-за нерешительности ФРГ с поставками танков Leopard для нужд ВС Украины. Такого мнения придерживаются обозреватели The Washington Post (WP).
Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден должен будет отреагировать на такую угрозу, пишет источник. Владимир Путин же может использовать отказ Германии и в ходе спецоперации, и в политике, считают авторы материала.
«Отказ Германии одобрить передачу Украине несколько десятков тяжёлых боевых танков показал первую серьёзную трещину в когда-то сплошном фронте НАТО», — сообщает WP.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
США и Россия станут первыми в истории ядерными державами, которые перешли в прямое столкновение, заявил эксперт.