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Рогов сообщил об обстреле ВСУ кладбища в Запорожской области — повредили десятки надгробий

Силовые структуры

Украинские боевики нанесли удар по кладбищу в Пологовском районе Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, ВСУ серьёзно повредили десятки надгробий.

"Кладбище в Пологовском районе подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны боевиков Зеленского. К счастью, жертв и последствий нет. Снарядами тяжёлых орудий сильно повреждены десятки надгробий", — сообщил Рогов.

По мнению председателя движения "Мы вместе с Россией", очередной бессмысленный обстрел — это акт террора против местного населения Запорожской области России.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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