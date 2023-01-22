Рогов сообщил об обстреле ВСУ кладбища в Запорожской области — повредили десятки надгробий

Украинские боевики нанесли удар по кладбищу в Пологовском районе Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, ВСУ серьёзно повредили десятки надгробий.

"Кладбище в Пологовском районе подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны боевиков Зеленского. К счастью, жертв и последствий нет. Снарядами тяжёлых орудий сильно повреждены десятки надгробий", — сообщил Рогов.

По мнению председателя движения "Мы вместе с Россией", очередной бессмысленный обстрел — это акт террора против местного населения Запорожской области России.