Украинские боевики нанесли удар по кладбищу в Пологовском районе Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
По его словам, ВСУ серьёзно повредили десятки надгробий.
"Кладбище в Пологовском районе подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны боевиков Зеленского. К счастью, жертв и последствий нет. Снарядами тяжёлых орудий сильно повреждены десятки надгробий", — сообщил Рогов.
По мнению председателя движения "Мы вместе с Россией", очередной бессмысленный обстрел — это акт террора против местного населения Запорожской области России.
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