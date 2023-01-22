Рогов: Киев намерен уничтожить промышленность в Запорожье по сценарию "Азовстали"

Украинские власти намерены повторить сценарий Мариуполя в Запорожье, для чего все предприятия города превращают в укрепрайоны, заявил представитель администрации Запорожской области РФ Владимир Рогов.

Контролируемые украинским олигархом Ринатом Ахметовым заводы "Запорожсталь" и "Запорожкокс" уже превращены в опорные пункты боевиков, добавил он, а значит будут "снесены с лица земли".

"Мы помним историю с "Азовсталью" и чем она закончилась для Ахметова. Выводов и уроков он не делает, продолжая превращать предприятия в опорные пункты боевиков и крепости", — пояснил Рогов в интервью агентству ТАСС.

Он уверен, что киевский режим уже считает Запорожье потерянной территорией, а потому передаёт "под контроль армии и всевозможных нацистов" даже машиностроительные предприятия: "Искру", "Моторсич" и многие другие.

Накануне стало известно, что российским бойцам удалось прорвать первую линию обороны ВСУ в Запорожской области.