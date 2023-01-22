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Рамзан Кадыров резко отреагировал на акт сожжения Корана в Швеции

Силовые структуры

Глава Чечни Рамзан Кадыров резко отреагировал на акт сожжения Корана в Швеции.

Рамзан Кадыров резко отреагировал на акт сожжения Корана в Швеции

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"Только одержимые дьяволом, самые отмороженные негодяи способны покушаться на святые ценности, называя это знаком протеста. В любом случае каждый пожнёт ровно то, что посеял, и все причастные к этой мерзкой выходке лица навлекли на себя вечное проклятие. Они это поймут когда-нибудь, но будет уже поздно. Гореть вам в аду, бесы", — цитирует пост Кадырова в мессенджере ведущий Первого канала.

По словам президента ЧР, данный факт только подтверждает правильность пути, избранного РФ в духовном отношении.

Он отметил, что весь НАТО является порождением сатаны и сражается Россия на Украине "с силами этого иблиса". Весь курс альянса пропитан распространением культа разврата и нечисти. А значит, российская армия ещё более настойчивее будет бить приспешников сатанистской коалиции на Украине, подытожил Кадыров.

Напомним, в Швеции радикалы сожгли Коран во время акции против Турции. В Стокгольме у турецкого посольства публично сожгли священную книгу мусульман.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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