Рамзан Кадыров резко отреагировал на акт сожжения Корана в Швеции

Глава Чечни Рамзан Кадыров резко отреагировал на акт сожжения Корана в Швеции.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"Только одержимые дьяволом, самые отмороженные негодяи способны покушаться на святые ценности, называя это знаком протеста. В любом случае каждый пожнёт ровно то, что посеял, и все причастные к этой мерзкой выходке лица навлекли на себя вечное проклятие. Они это поймут когда-нибудь, но будет уже поздно. Гореть вам в аду, бесы", — цитирует пост Кадырова в мессенджере ведущий Первого канала.

По словам президента ЧР, данный факт только подтверждает правильность пути, избранного РФ в духовном отношении.

Он отметил, что весь НАТО является порождением сатаны и сражается Россия на Украине "с силами этого иблиса". Весь курс альянса пропитан распространением культа разврата и нечисти. А значит, российская армия ещё более настойчивее будет бить приспешников сатанистской коалиции на Украине, подытожил Кадыров.

Напомним, в Швеции радикалы сожгли Коран во время акции против Турции. В Стокгольме у турецкого посольства публично сожгли священную книгу мусульман.