Военкор Коц: решения "Рамшатайна" осложнят ситуацию вдоль линии фронта на Украине

В линейке вооружений, согласованной после встречи представителей стран-членов НАТО в "Рамштайне", достаточно бронетехники и артиллерии, которая усложнит ситуацию вдоль линии соприкосновения на Украине. Такое мнение высказал военный журналист Александр Коц, комментируя итоги совещания в Германии.

Репортёр отметил, что на передовой пока не будет немецких танков "Леопард 2", но зато будут британские и французские, а также большое количество разновидных самоходных артиллерийских установок калибра 155 мм, в том числе роботизированные.

Военкор считает, что линия вооружения, поставляемого Украине, будет увеличиваться тем больше, чем успешнее армия России будет действовать в зоне СВО.

Вероятно, будут поставлены вертолёты, истребители и ракеты большой дальности, предположил он в интервью Lomovka.

По пути мирного урегулирования "украинского кризиса" Запад пойти не хочет, заключил журналист.