В линейке вооружений, согласованной после встречи представителей стран-членов НАТО в "Рамштайне", достаточно бронетехники и артиллерии, которая усложнит ситуацию вдоль линии соприкосновения на Украине. Такое мнение высказал военный журналист Александр Коц, комментируя итоги совещания в Германии.
Репортёр отметил, что на передовой пока не будет немецких танков "Леопард 2", но зато будут британские и французские, а также большое количество разновидных самоходных артиллерийских установок калибра 155 мм, в том числе роботизированные.
Военкор считает, что линия вооружения, поставляемого Украине, будет увеличиваться тем больше, чем успешнее армия России будет действовать в зоне СВО.
Вероятно, будут поставлены вертолёты, истребители и ракеты большой дальности, предположил он в интервью Lomovka.
По пути мирного урегулирования "украинского кризиса" Запад пойти не хочет, заключил журналист.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
США и Россия станут первыми в истории ядерными державами, которые перешли в прямое столкновение, заявил эксперт.