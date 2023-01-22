Al Binaa: Россия побеждает в конфликте на Украине ещё до его окончания с помощью ВПК

Россия одерживает победу в ходе украинского конфликта ещё до его окончания за счёт своего развитого военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом пишет Al Binaa.

По информации ливанского издания, Вооружённым силам РФ даже не нужно предпринимать наступательных действий. В материале сказано, что российским бойцам следует продолжать наносить удары из артиллерийских установок по военным объектам и пунктам дислокации украинской армии.

"России достаточно подавить энергетическую и коммуникационную инфраструктуру, чтобы выиграть", — подчёркивается в статье.

Издание также отмечает, что армия РФ способна бороться не только с боевым потенциалом Вооружённых сил Украины (ВСУ), но и со всем объёмом помощи, поставляемой Киеву западными странами.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что бронетехника и артиллерия НАТО, которая будет передана Украине, усложнит обстановку вдоль линии боевого соприкосновения.