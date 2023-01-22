ISW: ВС РФ ведут наземную разведку на северо-востоке Сумской области

Эксперты американского Института изучения войны (ISW) выпустили очередную сводку о ходе украинского конфликта, в которой рассказали о появлении разведчиков ВС РФ в Сумской области Украины.

"Российские подразделения провели наземную разведку на северо-востоке Сумской области", — сообщили аналитики из США.

Так же в ISW отметили, что части армии России продолжают атаки на линии Святово-Кременная и наносят удары по укреплениям боевиков в районе Артёмовска, продвигаясь к западу от Донецка.

Ранее в администрации Запорожской области рассказали, что киевский режим планирует сделать из столицы региона второй Мариуполь, для чего промышленные предприятия города превращает в опорные пункты боевиков по примеру "Азовстали".