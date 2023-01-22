Сладков: "Украина оказалась на западном бронеподсосе"

Украина оказалась на "бронеподсосе" из-за того, что ВСУ не дали танков.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Александра Сладкова.

"Игры в украинский "Форт Боярд" продолжаются! Я бывал в натуральном "Форте Боярде". Там при кажущейся средневековой простоте всё на электронике, всеми трюками управляет режиссер. Украина тоже, вроде как сама воюет с Россией, но американский дядюшка Сэм детально руководит процессом: дам танки — не дам. Это режиссура", — отметил военкор.

По его словам, танки НАТО могли бы стать одноразовой силой прорыва обороны ВС РФ. А без танкового кулака прорывы маловероятны.

А вот российская армия, напротив, пошла в наступление в Запорожье. И это не отвлечение, а развитие успеха, подчеркнул Сладков.

По его словам, Украина "на подсосе", западные танки не поедут для противостояния РФ. Правда, он подчеркнул, что "пока не поедут".