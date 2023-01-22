Дмитрий Медведев назвал западную коалицию "сворой кастрированных псов"

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал западную коалицию "сворой кастрированных псов".

Очередное сборище в Рамштайне и выделение Украине тяжёлых видов вооружения не оставляют сомнений в том, что враги России будут долго пытаться её измотать, а ещё лучше — уничтожить, отметил экс-президент России.

"В случае затяжного конфликта сложится новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы и свора их кастрированных псов. И тогда Штаты окончательно кинут старуху Европу и остатки несчастных украинцев, а мир снова придёт в равновесное состояние", — в Telegram-канале пишет Медведев.

Его прогноз хоть и оптимистичный, однако не скорый — очевидно, что враг не собирается отступать от собственных планов, и РФ ждут непростые испытания, прокомментировал экс-главу Совета безопасности ведущий Первого канала Руслан Осташко.