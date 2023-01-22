Washington Post сообщило о большом количестве погибших на фронте жителей Западной Украины

На фронте погибло много жителей населённых пунктов Западной Украины, которые участвовали в боях. Об этом пишет американская газета Washington Post со ссылкой на очевидцев.

Издание опубликовало репортаж из Львовской области, в котором приводит слова главы администрации посёлка Новый Ярычев Петра Соколовского. Он рассказал, что из населённого пункта в боях на востоке страны участвуют около 600 человек, при этом многие погибают.

По словам директора школы другого села области, погибают очень молодые люди. И мёртвых каждый день привозят больше из Артёмовска (Бахмута).

Ранее в разведке Украины сделали прогноз, когда можно будет говорить о завершении боевых действий.