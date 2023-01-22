Спецназ ВСУ провёл учения вплотную к белорусской границе — в Чернобыльской зоне

Вооружённые силы Украины (ВСУ) провели учения для спецназовцев в восьми километрах от белорусской границы, в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщают украинские источники.

Отмечается, что привлекалась тяжёлая техника, танки, боевые машины пехоты (БМП), а также самоходная артиллерийская батарея.

Целью учений была отработка сценария, при котором приходится сдерживать российские войска, "вторгшиеся" с территории Белоруссии.

На высадку десанта противника, по легенде, выдвигалась штурмовая группа на броне под прикрытием артиллерии и танков.

Учения проходили на ещё одной локации — в гостинице "Полесье" в Припяти. Там отрабатывалось взаимодействие в условиях городской застройки.

Ранее телеканал CNN рассказал, что ВСУ проводят тренировки в Припяти и штурмуют заброшенные здания.