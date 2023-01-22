RT: ВСУ перебрасывают в Купянск карателей из-за пророссийских настроений в городе

Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебрасывают с 17 января в Купянск Харьковской области карательные подразделения из-за пророссийских настроений в городе. Об этом сообщает RT со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что в город стягиваются части ВСУ, которые ранее участвовали в "фильтрационных мероприятиях" против мирного населения в других населённых пунктах.

Кроме того, как стало известно RT, для выявления максимального количества пророссийски настроенных горожан в конце января в Купянск может прибыть некое подразделение, частично сформированное из бывших футбольных фанатов и неонацистов.

Соединения перемещают в город на случай обвала линии фронта и вероятного прорыва армии России к Купянску, добавляет издание.