Скотт Риттер: Украину обрекли на поражение политические междоусобицы

Россия имеет превосходство в военных действиях на Украине, поскольку в Киеве происходит политический раскол. Такое мнение высказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

По словам эксперта, сейчас президент Украины Владимир Зеленский находится в конфликтных отношениях с Главнокомандующим украинской армией Валерием Залужным. И в стране происходит много междоусобиц и интриг, которых нет в России.

Внимание украинского президента привлечено к Залужному, так как он может стать его оппонентом на выборах. Но у Украины есть более тяжёлые проблемы из-за положения на фронте, добавил американский разведчик.

Солдаты ВСУ "опустошены", у них низкий настрой воевать. Оружие поставляется не вовремя, а у военных нет достаточного опыта для его обслуживания, заключил аналитик.



