Российские военные, используя самоходные артиллерийские гаубицы (САУ) 2С3 "Акация", поразили позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ) при наступлении на Запорожском направлении.
Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, удары наносились артиллеристами Южного военного округа (ЮВО), которые поддерживают атаки мотострелковых и танковых подразделений в зоне проведения спецоперации.
Отмечается, что российские бойцы обнаружили позицию с опорным пунктом ВСУ, после чего открыли огонь из 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Акация". По информации ведомства, точным ударом цель была уничтожена. Атака корректировалась с помощью беспилотников.
"У нас много задач: поддержка пехоты, поражение опорных пунктов, артиллерийских миномётных батарей. Целей много", — поделился командир батареи с позывным "Патриот".
Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что армия РФ вступила в бой за населённый пункт Каменское.
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