Артиллерия РФ уничтожила позиции ВСУ при наступлении на Запорожском направлении

Российские военные, используя самоходные артиллерийские гаубицы (САУ) 2С3 "Акация", поразили позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ) при наступлении на Запорожском направлении.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, удары наносились артиллеристами Южного военного округа (ЮВО), которые поддерживают атаки мотострелковых и танковых подразделений в зоне проведения спецоперации.

Отмечается, что российские бойцы обнаружили позицию с опорным пунктом ВСУ, после чего открыли огонь из 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Акация". По информации ведомства, точным ударом цель была уничтожена. Атака корректировалась с помощью беспилотников.

"У нас много задач: поддержка пехоты, поражение опорных пунктов, артиллерийских миномётных батарей. Целей много", — поделился командир батареи с позывным "Патриот".

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что армия РФ вступила в бой за населённый пункт Каменское.