Экс-гендиректор "Роскосмоса" Рогозин: при обстреле ВСУ гостиницы в Донецке два из семи снарядов упали у ног и не взорвались

21 декабря во время обстрела ВСУ гостиницы в Донецке экс-гендиректор "Роскосмоса", руководитель научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин получил ранения. Он поделился подробностями случившегося.

"Семь прилётов высокоточного 155-миллиметрового снаряда, пять из них взорвалось, два — шестой и седьмой, которые практически у моих ног упали, по счастливой случайности не взорвались", — рассказал Рогозин корреспондентам РИА Новости.

Экс-гендиректор "Роскосмоса" поделился, что к моменту обстрела уже три месяца находился в Донбассе, периодически уезжая на командировки в Москву. В тот день Рогозин обучал военных на полигоне недалеко от Марьинки. После возвращения в гостиницу он успел лишь оставить вещи и переодеться, после чего сразу начался обстрел.