Глава Самарской области заявил, что впервые узнал о трагедии в Макеевке от военных

Руководитель Самарской области Дмитрий Азаров поделился, когда получил первую информацию об ударе Вооружённых сил Украины (ВСУ) по зданию ПТУ в Макеевке, где находились мобилизованные россияне.

Губернатор рассказал, что стал знакомиться с первыми сведениями о трагедии вечером 1 января. Как пояснил глава региона, на следующий день ему начали предоставлять проверенные данные.

"Конечно, в первую очередь я получал информацию от наших военнослужащих", — сказал Азаров в эфире "Соловьёв. Live".

2 января губернатор Самарской области официально объявил о смерти мобилизованных военнослужащих в Макеевке. По словам военного комиссара региона Алексея Вдовина, ВСУ осуществляли атаку с помощью американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Представители Минобороны РФ подтвердили гибель 89 российских солдат в результате удара.