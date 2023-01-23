Руководитель Самарской области Дмитрий Азаров поделился, когда получил первую информацию об ударе Вооружённых сил Украины (ВСУ) по зданию ПТУ в Макеевке, где находились мобилизованные россияне.
Губернатор рассказал, что стал знакомиться с первыми сведениями о трагедии вечером 1 января. Как пояснил глава региона, на следующий день ему начали предоставлять проверенные данные.
"Конечно, в первую очередь я получал информацию от наших военнослужащих", — сказал Азаров в эфире "Соловьёв. Live".
2 января губернатор Самарской области официально объявил о смерти мобилизованных военнослужащих в Макеевке. По словам военного комиссара региона Алексея Вдовина, ВСУ осуществляли атаку с помощью американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Представители Минобороны РФ подтвердили гибель 89 российских солдат в результате удара.
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