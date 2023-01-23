На Херсонском направлении спецоперации возросла активность российской артиллерии. Об этом заявил военный корреспондент Семён Пегов.
По его словам, под обстрелом находится населённый пункт Днепровское, который территориально относится к Николаевской области.
"Также под ударами Береговое, Янтарное, Белозёрка, ещё одно Днепровское (уже в Херсонской области), а также сам областной центр", — отметил Пегов в своих соцсетях.
Он добавил, что Вооружённые силы РФ перешли к артиллерийским обстрелам переднего края украинской обороны на Запорожском направлении. Как пояснил военкор, активные боевые действия разворачиваются на территории населённых пунктов Каменское, Орехов, Новоданиловка, Малая Токмачка, Гуляйполе, Зелёный Гай и Малиновка.
Ранее стало известно, что российские артиллеристы атаковали боевые позиции 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Белозёрки.
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