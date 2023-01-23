Военкор Пегов: артиллерия РФ увеличила активность на Херсонском направлении

На Херсонском направлении спецоперации возросла активность российской артиллерии. Об этом заявил военный корреспондент Семён Пегов.

По его словам, под обстрелом находится населённый пункт Днепровское, который территориально относится к Николаевской области.

"Также под ударами Береговое, Янтарное, Белозёрка, ещё одно Днепровское (уже в Херсонской области), а также сам областной центр", — отметил Пегов в своих соцсетях.

Он добавил, что Вооружённые силы РФ перешли к артиллерийским обстрелам переднего края украинской обороны на Запорожском направлении. Как пояснил военкор, активные боевые действия разворачиваются на территории населённых пунктов Каменское, Орехов, Новоданиловка, Малая Токмачка, Гуляйполе, Зелёный Гай и Малиновка.

Ранее стало известно, что российские артиллеристы атаковали боевые позиции 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Белозёрки.