Вооружённые силы РФ освободили населённые пункты Двуречье и Краснопольевка на Артёмовском направлении спецоперации.
Как сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики, эти сёла зачищены от украинских националистов.
"По состоянию на 23 января 2023 года на территории ДНР ВС РФ освободили Двуречье и Краснопольевку", — подтвердили в ведомстве.
В Минобороны России заявляли о переходе Двуречья под контроль армии РФ ещё в субботу, 21 января. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, Киев потерял порядка 50 человек ранеными и убитыми в этой зоне боевых действий. Кроме того, он добавил, что при отступлении боевики ВСУ бросили технику, в том числе пикапы и гаубицы.
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