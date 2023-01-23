Штаб ДНР: рядом с Артёмовском освобождены Двуречье и Краснопольевка

Вооружённые силы РФ освободили населённые пункты Двуречье и Краснопольевка на Артёмовском направлении спецоперации.

Как сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики, эти сёла зачищены от украинских националистов.

"По состоянию на 23 января 2023 года на территории ДНР ВС РФ освободили Двуречье и Краснопольевку", — подтвердили в ведомстве.

В Минобороны России заявляли о переходе Двуречья под контроль армии РФ ещё в субботу, 21 января. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, Киев потерял порядка 50 человек ранеными и убитыми в этой зоне боевых действий. Кроме того, он добавил, что при отступлении боевики ВСУ бросили технику, в том числе пикапы и гаубицы.