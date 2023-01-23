Рогов: ВС РФ выбили украинских боевиков из населённого пункта Каменское

Руководитель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что российские военные выбили из населённого пункта Каменское украинских боевиков.

"Украинские войска выбиты из села Каменское в Запорожской области, на данный момент — это серая зона", — приводят его слова РИА Новости.

По словам представителя ВГА, взятие под контроль этого населённого пункта даст возможность продвинуться в направлении Степногорска, а потом и к Запорожью.

Ранее он сообщил, что наступление ВС РФ отодвинуло линию обстрела ВСУ в Запорожской области.