Руководитель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что российские военные выбили из населённого пункта Каменское украинских боевиков.
"Украинские войска выбиты из села Каменское в Запорожской области, на данный момент — это серая зона", — приводят его слова РИА Новости.
По словам представителя ВГА, взятие под контроль этого населённого пункта даст возможность продвинуться в направлении Степногорска, а потом и к Запорожью.
Ранее он сообщил, что наступление ВС РФ отодвинуло линию обстрела ВСУ в Запорожской области.
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