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Пушилин: Соледар полностью разрушен, целых зданий в городе почти не осталось

Силовые структуры

Временно исполняющий обязанности руководителя ДНР Денис Пушилин заявил о полном разрушении Соледара в результате боевых действий.

Пушилин: Соледар полностью разрушен, целых зданий в городе почти не осталось

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли городу максимальный ущерб. Он также отметил, что на территории Соледара почти не осталось целых зданий и сооружений. Как пояснил Пушилин, населённый пункт нуждается в восстановлении.

"Что касается Соледара, город разрушен", — пояснил врио главы ДНР в эфире "России 24".

Ранее Пушилин сообщил, что украинские националисты, уходя с Соледарского направления, пытались уничтожить соляные рудники. Он подчеркнул: боевики ВСУ подорвали коммуникации, создав препятствия для спуска в шахты.

Врио руководителя Донецкой Народной Республики пообещал восстановить город и построить новые жилые кварталы вокруг предприятия по добыче соли.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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