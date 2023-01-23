Пушилин: Соледар полностью разрушен, целых зданий в городе почти не осталось

Временно исполняющий обязанности руководителя ДНР Денис Пушилин заявил о полном разрушении Соледара в результате боевых действий.

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли городу максимальный ущерб. Он также отметил, что на территории Соледара почти не осталось целых зданий и сооружений. Как пояснил Пушилин, населённый пункт нуждается в восстановлении.

"Что касается Соледара, город разрушен", — пояснил врио главы ДНР в эфире "России 24".

Ранее Пушилин сообщил, что украинские националисты, уходя с Соледарского направления, пытались уничтожить соляные рудники. Он подчеркнул: боевики ВСУ подорвали коммуникации, создав препятствия для спуска в шахты.

Врио руководителя Донецкой Народной Республики пообещал восстановить город и построить новые жилые кварталы вокруг предприятия по добыче соли.