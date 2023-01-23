Пушилин: ВС РФ заняли важные высоты в окрестностях Клещеевки и на юге от Артёмовска

Армия России активно продолжает выполнять задачи специальной военной операции. Так, временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские военнослужащие заняли важные высоты в окрестностях Клещеевки и на юге от Артёмовска.

К слову, по словам врио ДНР, украинские войска начали массово перебрасывать дополнительные подразделения на Марьинское и Артёмовское направления, тем самым пытаясь помешать дальнейшему продвижению российской армии.

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