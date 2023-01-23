Welt*: немецкие наёмники получают 3500 евро в месяц за убийство русских на Украине

За убийство российских солдат на Украине наёмники из Германии получают по 3500 евро в месяц. Об этом рассказал в своём репортаже телеканал Welt*.

Журналист издания встретился в тайном месте с наёмниками Кармен и Марком, которые раскрыли сумму вознаграждения за участие в боевых действиях на стороне вооружённых сил Украины (ВСУ).

Один из наёмников даже продемонстрировал шеврон, который означает, что этот немец на передовой убивает русских.

Наёмники рассказали, что нанимаются в батальон каждые несколько месяцев, затем заключают новый контракт.

Заметим, по данным западных экспертов, на Украине всего служат примерно 3000 иностранцев в трёх международных батальонах.

*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.