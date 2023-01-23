Генерал ВС Украины Павлюк заявил о возведении эшелонированной обороны вокруг Киева

Практически каждый день Киев сообщает о возведении укреплений вокруг столицы Украины и области. Командующий обороной города генерал ВСУ Александр Павлюк рассказал, что обустройство огневых сооружений в основном происходит на возможных направлениях продвижения ВС России.

Также идёт процесс оборудования укрытий для личного состава ВС Украины железобетонными сооружениями, которые устанавливают ниже уровня земли, информирует генерал.

"Продолжается установка долговременных фортификационных сооружений на опорных пунктах подразделений из состава группировки сил и средств обороны Киева. <…> После дальнейшего обустройства сооружения такого типа позволят максимально эффективно и безопасно организовать работу командно-наблюдательных пунктов, а также взводных и ротных опорных пунктов.", — сообщает Павлюк в своём Telegram-канале.