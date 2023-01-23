Скибицкий: войска ВС России изменили тактику своих наступлений в ходе СВО на Украине

Если в начале спецоперации российские войска шли напролом, без прикрытия и ПВО, то сейчас их тактика изменилась. Об этом заявил заместитель главы разведки Украины Вадим Скибицкий.

Теперь ВС России создают штурмовые отряды численностью порядка 160 человек, которые включают танки, артиллерию, механизированные подразделения, противотанковые средства и миномёты. Это позволяет им прорываться в зоне спецоперации, отметил представитель ГУР.

"Чем больше мы воюем, тем больше они делают выводы. Они сейчас выстраивают более чёткую систему управления по всей линии фронта, это мы видим. Они меняют тактику применения своих подразделений. Если год назад это были БТГр, батальонные тактические группы, то сейчас они вернулись к классической схеме — бригада, полк, батальон", — высказался Скибицкий в беседе с изданием "Укринформ".

Он спрогнозировал активные бои в начале весны в Донбассе.