Аналитический отдел проекта Wargonzo сообщает о некрологе, в котором значится элитный 49 учебный центр разведки ВС Украины (в/ч А4138), дислоцированный в селе Старички Львовской области.
Бойцы были сняты с охраны "учебки" и отправлены под Артёмовск. Такой шаг Киева говорит о том, что резервы украинских войск истощены, пишет источник. Помимо этого, достаточно странным является тот факт, что с Западной Украины командование ВСУ стало перебрасывать силы.
"Национальные противоречия с начала СВО в украинской армии никуда не делись: как правило, "восточники" в первую очередь отправлялись в самое пекло, ими также "затыкали дыры" в обороне. Но, судя по всему, ситуация с резервами теперь катастрофическая, потому "еліта української нації" была также отправлена в Бахмутскую мясорубку", — заключили аналитики.
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