Военкор Коц: СВО завершится, когда Украина поймёт, что её приносят в жертву

Военный корреспондент Александр Коц во время участия в проекте ФАН "Откровенно. Журналисты" рассказал о своей карьере, а также поделился мнением относительно того, когда может завершиться СВО.

Эксперт отметил, что любит находиться в центре событий, не отсиживаясь в тылу. Восемь из 12 месяцев он был в командировках. Он считает, что спецоперация не может завершиться, пока Украина существует как государство. Коц назвал киевский режим "опухолью, которая будет разрастаться и пускать метастазы", связав это с регулярной накачкой ВСУ оружием.

Эксперт считает, что потери ВСУ рано или поздно покажут союзникам Киева бессмысленность дальнейшего кровопролития, которое выгодно лишь Западу.

"Когда у них будет понимание, что их приносят в жертву, может быть, что-то изменится", — отметил Коц в интервью ФАН.