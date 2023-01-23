Военный корреспондент Александр Коц во время участия в проекте ФАН "Откровенно. Журналисты" рассказал о своей карьере, а также поделился мнением относительно того, когда может завершиться СВО.
Эксперт отметил, что любит находиться в центре событий, не отсиживаясь в тылу. Восемь из 12 месяцев он был в командировках. Он считает, что спецоперация не может завершиться, пока Украина существует как государство. Коц назвал киевский режим "опухолью, которая будет разрастаться и пускать метастазы", связав это с регулярной накачкой ВСУ оружием.
Эксперт считает, что потери ВСУ рано или поздно покажут союзникам Киева бессмысленность дальнейшего кровопролития, которое выгодно лишь Западу.
"Когда у них будет понимание, что их приносят в жертву, может быть, что-то изменится", — отметил Коц в интервью ФАН.
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