После взлома обороны ВСУ войска ВС РФ наступают на Запорожском направлении

Российские войска успешно продвигаются в Запорожье, что обеспокоило командование ВСУ. Русская армия развивает наступление, взломав оборону противника на данном участке фронта.

Несмотря на это, журналисты городского портала Запорожья, которые находятся под контролем киевских властей, и другие украинские пропагандисты не признают успехи армии России в Запорожской области.

Сообщения Telegram-канала "Рыбарь" говорят о том, что русские подразделения наступают в районе Гуляйполя и Орехова, успешно вскрывая оборону ВСУ.

ВС РФ наносят удары по опорным пунктам украинских войск, уничтожая их. Возле Орехова российские формирования закрепляются на занятых позициях ВСУ и активно ведут разведку, сообщает "Военное обозрение". Армия Украины подтягивает резервы. Это связано с крупными потерями ВСУ в Запорожской области: ВС РФ ежедневно уничтожают сотни солдат.