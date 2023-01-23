Во Львове у могилы военнослужащего ВСУ мобилизовали мужчин-участников похорон

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение командованию ВСУ сформировать резервы личного состава. Отправка в зону спецоперации грозит даже пенсионерам и инвалидам.

Во Львове военкомат раздал повестки пришедшим на похороны солдата Украины мужчинам прямо на кладбище. Нескольких из них увезли прямо с места прощания с бойцом. Об этом проинформировал "МК".

В Сети появляются видеокадры с мобилизацией мужчин в самых разных местах. Издание отмечает, что объявлена настоящая "охота", что говорит о нехватке солдат в украинской армии.

Ранее Анатолий Матвийчук заявил о подготовке ВСУ ударов для отвлечения внимания ВС РФ.