Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Советы Васту для успешной карьеры: важно сидеть лицом на север
Гетьман: Украина будет атаковать на новой западной технике "с колёс"
Пентагон сообщил о высоких потерях армии Украины
Иммунолог: газовая плита в квартире может стать причиной появления астмы
В Японии испугались "возмездия" России из-за санкций
Осужденный за ДТП Михаил Ефремов попросил заменить наказание на принудительные работы
Эндокринолог развеял миф о вредности молочных продуктов для кожи
Инфекционист: заражение коронавирусом, гриппом и ОРВИ провоцирует бактериальную инфекцию
Иван Ургант посмеялся над Поплавской после новости о возвращении на ТВ "Вечернего Урганта"

Во Львове у могилы военнослужащего ВСУ мобилизовали мужчин-участников похорон

Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение командованию ВСУ сформировать резервы личного состава. Отправка в зону спецоперации грозит даже пенсионерам и инвалидам.

Во Львове военкомат раздал повестки пришедшим на похороны солдата Украины мужчинам прямо на кладбище. Нескольких из них увезли прямо с места прощания с бойцом. Об этом проинформировал "МК".

В Сети появляются видеокадры с мобилизацией мужчин в самых разных местах. Издание отмечает, что объявлена настоящая "охота", что говорит о нехватке солдат в украинской армии.

Ранее Анатолий Матвийчук заявил о подготовке ВСУ ударов для отвлечения внимания ВС РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Минобороны Польши заявило о тактике России схемой удара ВС РФ по Варшаве из Германии

Минобороны Польши сообщило местным парламентариям о своём видении планов РФ по вторжению на территорию страны.

Минобороны Польши заявило о тактике России схемой удара ВС РФ по Варшаве из Германии
Рогов: два украинских офицера элитного подразделения ВСУ перешли на сторону ВС РФ
Рогов: два украинских офицера элитного подразделения ВСУ перешли на сторону ВС РФ
Арестович: Россия пыталась провести "изящную молниеносную спецоперацию" на Украине
Военкор Сладков заявил, что "точно будет" вторая волна частичной мобилизации
Трагедия России в том, что сегодня молодёжь чувствует вкус поражения и неопределённости Сергей Лебедев Шведы решили испытать свою суперсовременную гаубицу Archer на украинском полигоне Андрей Николаев Знак зодиака 23 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев
ВС РФ сбили над Артёмовском вертолёт ВСУ, пытавшийся эвакуировать старших офицеров
Ходаковский назвал обстрелы артиллерии ВСУ причинами 90% потерь ВС РФ на Украине
РИА Новости: европейские армии готовятся ко вторжению на территорию РФ
РИА Новости: европейские армии готовятся ко вторжению на территорию РФ
Последние материалы
Во Львове у могилы военнослужащего ВСУ мобилизовали мужчин-участников похорон
Иммунолог: газовая плита в квартире может стать причиной появления астмы
В Японии испугались "возмездия" России из-за санкций
Осужденный за ДТП Михаил Ефремов попросил заменить наказание на принудительные работы
Эндокринолог развеял миф о вредности молочных продуктов для кожи
Инфекционист: заражение коронавирусом, гриппом и ОРВИ провоцирует бактериальную инфекцию
Иван Ургант посмеялся над Поплавской после новости о возвращении на ТВ "Вечернего Урганта"
Артик вместе с семьёй покинул Россию и обосновался в Дубае
После взлома обороны ВСУ войска ВС РФ наступают на Запорожском направлении
Эстония провоцирует РФ на военный ответ, закрывая Финский залив
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников