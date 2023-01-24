Карчаа: переговоры о зоне безопасности на ЗАЭС могут быть новыми "Минскими соглашениями"

Переговоры по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС могут стать очередными "Минскими соглашениями", которые призваны дать Киеву время на вооружение, заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

Как подчеркнул Карчаа, всему миру стало достоверно известно что, к примеру, "Минские соглашения" никто выполнять и не собирался.

"Мы "Минские соглашения" уже проходили, у них нет никакой ответственности. Вы же помните откровения Ангелы Меркель, которая открыто сказала: "Нам надо было выиграть время для Украины". Где у нас гарантия того, что Запад опять не выигрывает время", — пояснил советник в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что российская сторона никогда не наносила удары по потенциально опасным атомным объектам и "напоминать" об этом нет необходимости.

"Россию уговаривать, что нельзя стрелять по атомным станциям ни при каких обстоятельствах, не надо, Россия этого не делает", — резюмировал Карчаа.